Angelina Jolie ha messo all’asta un dono di Brad Pitt. Si tratta di un prezioso dipinto realizzato da Churchill.

Un regalo inaspettato per Angelina Jolie. Quando ancora faceva coppia fissa con Brad Pitt, il compagno le regalò un dipinto firmato niente meno che da Winston Churchill. L’opera era stata l’unica realizzata durante la seconda guerra dal Premier che in seguito la donò al Presidente americano Roosevelt.

“La torre della moschea Koutoubia”, il titolo del prezioso quadro regalato da Brand ad Angelina. Dopo aver recitato nella pellicola “Bastardi senza gloria”, l’attore di Hollywood avrebbe acquistato il prezioso quadro nel 2011 per poi regalarlo alla moglie. L’opera richiama la seconda guerra mondiale. Se nel corso della sua carriera il Premier inglese realizzò più di cento dipinti, l’esemplare acquistato da Brad sarebbe l’unito creato negli anni del conflitto.

Nel corso della loro storia d’amore i due hanno collezionato opere di grande pregio. Ma il valore inestimabile di questo quadro non ha fermato l’attrice che ha deciso di sbarazzarsi del dono.

Angelina Jolie: il rapporto burrascoso con Brand Pitt

Quando una storia si chiude, ogni oggetto che può ricordare l’amore spezzato vuole essere dimenticato. Pertanto Angelina, secondo quanto riportato da Page Six, non chiude neanche un occhio per il dipinto di Churchill.

Secondo le indiscrezioni la vendita sarebbe stata messa in atto nell’ambito della divisione dei beni della coppia. Da diversi anni Pitt e la Jolie sono al centro dell’attenzione per il loro burrascoso rapporto. Dopo il divorzio del 2016, infinita è stata la battaglia legale tra i due. Attualmente si è parlato di una distensione. Angelina vive a Los Angeles con i figli per permettergli di incontrare Brad.

La Jolie ha deciso di vendere all’asta il regalo dell’ex. Il quadro firmato Churchill sarà venduto il prossimo 1 marzo nell’ambito della vendita prevista dalla nota casa d’aste Christiès a Londra.

Prezzo di partenza sarà di circa 2 milioni di dollari. Secondo alcune ipotesi il quadro potrebbe aggiudicarsi il record per un’opera realizzata dal Premier inglese.