Barbara D’Urso, stile casual dopo il serale: la camicia è sbottonata – FOTO

Barbara D’Urso indossa uno stile casual dopo il serale Live, Non è la D’Urso salutando i follower, la camicia è sbottonata.

Ritmi frenetici per Barbara D’Urso, la regina di Canale 5 infatti posta qualche ora fa una foto scattata ieri sera durante il serale di Live, Non è La D’Urso il salotto domenicale di Mediaset. La conduttrice si lascia immortalare in compagnia di Jasmine Carrisi, la figlia 19enne di Albano Carrisi nata dalla relazione con Loredana Lecciso. Tailleur bianco per la padrona di casa con dettagli neri ed una camicia bianca in pizzo, capelli raccolti e viso truccato da prima serata. Jasmine è vestita tutta colorata con un abito mono spalla e con varie fasce di colore. La conduttrice approfitta del post per ringraziare tutti per i risultati ottenuti nel serale: Anche ieri sera a Live non è la D’Urso i nostri adorati picchi del 22% di share e di 3 milioni di spettatori con quasi 9 milioni di contatti! Nella serata più ricca di offerte su tutte le reti…

Barbara D’Urso adrenalinica, dimentica di abbottonare la camicia

Barbara D’Urso, concluse le cinque ore di diretta, si concede ai follower: diverse infatti le storie Instagram nelle quale racconta le difficoltà nel portare avanti un programma così lungo e ricco di ospiti. Col viso ancora truccato – e con la promessa che tornata a casa andrà a struccarsi – la D’Urso toglie il tailleur da sera per uno stile casual. Mega camicia a quadretti sulle tonalità del rosso e grigio. Un capo che trasmette praticità e comodità.

Quello che però balza all’occhio è il fatto che la camicia sia sbottonata consentendo ai curiosoni di ammirare le curve della popolare conduttrice.