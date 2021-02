Beautiful, anticipazioni 9 febbraio: Hope ha detto a Ridge di aver ucciso Thomas. Lui fa congetture sull’incidente.

Ridge è sconvolto all’idea che Hope sia riuscita a raggirare Thomas e a convincerlo a firmare i documenti per la custodia di Douglas. Dopo aver ricevuto la notizia che tutto l’acido fluoridrico stipato nei sotterranei dell’azienda è stato smaltito, lo stilista ha raggiunto Brooke e sua figlia per confrontarsi con loro. Hope, in preda ai sensi di colpa, gli ha rivelato che Thomas è morto. Nel frattempo, alla Forrester, Liam è Steffy hanno continuato a scherzare e prendersi in giro come se il tempo non fosse mai passato.

Beautiful, anticipazioni 9 febbraio: Steffy non riesce a contattare Thomas

Dalle anticipazioni americane di Beautiful scopriamo che Brooke correrà ai ripari, mascherando abilmente la confessione della figlia. La donna rivelerà a Ridge che Thomas ha proposto ad Hope di scambiare la custodia di Douglas per una notte insieme. Ridge sarà sconvolto dalla notizia ed intuirà che quel “Thomas è morto” in realtà significhi “morto per Hope” dopo questa proposta. Lo stilista immaginerà dunque che Thomas abbia deciso di scomparire per un po’ spinto dalla vergogna dell’atto appena compiuto.

Sempre dalle anticipazioni sappiamo poi che Steffy cercherà insistentemente di mettersi in contatto con Thomas, ma non riceverà da lui alcuna risposta. Ormai sono diverse ore che il ragazzo non risponde né alle telefonate né ai messaggi e la ragazza è sempre più preoccupata.