Borsa Chanel di Chiara Ferragni: un accessorio daily di cui non si può fare a meno nel 2021

Emblema di eleganza per questo 2021 è la borsa Chanel dell’influencer Chiara Ferragni: il segreto di questo accessorio? Essere irresistibilmente daily!

L’imprenditrice digitale Chiara Ferragni è, come ben sappiamo, una folle amante del marchio Chanel. E ama sorprendere i suoi followers con gli outfit più disparati arricchiti dagli accessori della Maison francese. Uno degli ultimi scatti ha infatti posto il focus su un altro pezzo da 90 del guardaroba della moglie di Fedez, con l’iconica doppia C in bella mostra e, caratteristica ancora più importante, il suo essere un accessorio timeless.

Ovunque, sempre. Sono le due parole chiave che meglio rispecchiano questa it-bag dal logo ripudiato da Lady Diana, una pelle d’alta qualità con l’effetto matelassé e la consueta catena intrecciata.

Stiamo parlando della Chanel 2.55 che Mademoiselle Gabrielle Coco pensò e mandò in produzione nel 1955.

La Chanel timeless di Chiara Ferragni

Sul suo profilo Instagram, Chiara Ferragni non smette di condividere e rendere partecipi i suoi followers dei look, dei momenti della sua vita e della sua carriera.

Questa volta ci ha messi di fronte ad un look anche piuttosto semplice da imitare e totally Inverno 2021, al di là della versatile e senza tempo borsa Chanel.

Protagonista dell’outfit in questione, una palette sulle tonalità del cammello (ed ecco che la Chanel 2.55 color beige è la ciliegia perfetta su questa raffinatissima torta).

Cappotto cammello, jeans a sacchetto e maglioncino con richiami rossi e verdi. E c’è un dettaglio ancor più sorprendente della Chanel, in questo look: le scarpe da ginnastica!

Ebbene sì, una borsa veramente chic, ma il suo essere daily e informale è confermato dall’influencer da 22,5 milioni di followers proprio con l’abbinamento alla scarpa comoda e sportiva per eccellenza firmata nientemeno che Converse All Star.