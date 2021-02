C’è posta per te: Maria de Filippi e la sorpresa a Giuseppe e Sara (VIDEO)

A C’è posta per te le sorprese non finiscono mai e nell’ultima puntata è accaduto un evento che ha lasciato il pubblico senza parole, guardate

Maria De Filippi, con il suo talento e bravura a scovare le storie più delicate, è riuscita anche nell’ultima puntata di C’è posta per te a far commuovere il pubblico in studio e a casa. Grazie all’aiuto di un amico e collega è stato un momento magico che ha lasciato tutti senza parole. Stiamo parlando di Giuseppe e Sara, fidanzati da undici anni che sognano un matrimonio da favola. L’uomo però da qualche tempo ha scoperto di avere la sclerosi multipla, una malattia molto grave che a suo avviso può compromettere la loro storia e il futuro della famiglia. Così il ragazzo ha deciso di affidarsi a Maria per fare una sorpresa alla sua amata.

LEGGI ANCHE>>>C’è Posta per te: figli regalano alla madre l’incontro a sorpresa con Bocci e Michelini

C’è posta per te: chi è l’aiutante di Maria?

LEGGI ANCHE>>>C’è Posta per Te, sabato 6 febbraio: tra gli ospiti anche un calciatore della Nazionale

Tutto è iniziato con una lettera da parte di Giuseppe per Sara, infatti è stato l’uomo ad invitare in studio la sua ragazza. “La mia paura più grande è finire in sedie a rotelle e diventare per te non solo un peso morale ma anche fisico – è una parte del messaggio – Ho paura che un giorno tu ti possa stancare di me, per tutto ciò che non posso darti. Ma sono qui per ringraziarti, a prescindere da come andrà, per questi meravigliosi dodici anni”. Ad accompagnare il momento c’è Claudio Amendola che si siede accanto alla donna e le dà delle rose rosse. “Mi ha molto colpito il tuo coraggio, la tua forza e il tuo amore, così come quello di Giuseppe – si commuove l’attore romano – perché quello che sta provando a dirti è che lui ce la vuole fare assieme a te. E quella promessa di coronare il vostro sogno, costruendovi un futuro insieme è fondamentale”.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da C’è Posta Per Te (@cepostaperteufficiale)

Poi l’ospite di Maria passa a Sara un piccolo modello di casa, spiegandole che lui insieme alla redazione di C’è Posta per Te aiuteranno questa giovane coppia a cominciare una nuova vita.