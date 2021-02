Grande Fratello Vip, Cristiano Malgioglio contro Maria Teresa Ruta: parole fortissime in diretta. Il cantante ha attaccato la concorrente: “La più stratega della storia”

Maria Teresa Ruta è sicuramente una delle più grandi giocatrici di questa edizione del Grande Fratello Vip. Mentre i caratteri di tanti altri sono usciti fuori molto presto, dopo cinque mesi il suo gioco continua a proseguire a carte coperte e sono in molti a non averci ancora visto lungo su di lei. A smascherare il suo gioco è stato Cristiano Malgioglio, che ha rilasciato delle dichiarazioni molto forti su di lei e la sua partecipazione a questo reality.

Maria Teresa Ruta smascherata da Cristiano Malgioglio: “Una vera attrice”

“Io credo che Maria Teresa sia la più grande stratega che il Grande Fratello abbia mai avuto” ha esordito così Cristiano. “Lei piange, ride, piange, ride, fa sceneggiate, si sveglia alle otto del mattino e comincia a ballare. Potrebbe diventare un’attrice, non ci è riuscita in tanti anni ma ci sta riuscendo ora che è nel Grande Fratello“. Maria Teresa ha reagito in maniera strana, ridendo alle sue accuse e arrivando addirittura a ringraziarlo. “Scena surreale, lui la insultava e lei ringraziava” ha commentato così Tommaso Zorzi accanto a lei.

Alfonso Signorini ha preso prontamente le sue difese, dicendo che se ha superato tante nomination un motivo ci sarà: al pubblico piace ancora tanto. Eppure, qualcuno sta cominciando a rivalutarla.