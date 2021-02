Dayane, chi è Juliano Mello. Cosa fa l’unico fratello di sangue della modella

Molti i fratelli all’appello per Dayane Mello ma Juliano è l’unico di sangue che ha e che ora in questo momento difficile le può stare vicino

Dayane Mello è al momento al centro delle cronache relativamente il Grande Fratello Vip. La morte improvvisa del fratello 26enne Lucas per un’incidente d’auto, ha buttato a terra lei così come tutti gli altri concorrenti della casa. Da diversi giorni chiede di poter uscire dal programma, troppo forte il dolore per lei da sopportare rinchiusa lì dentro nonostante il supporto di tutti gli altri coinquilini.

La modella brasiliana ha avuto un’infanzia difficile come lei stessa ha raccontato nel corso di questa lunga permanenza nella casa. “Sono stata abbandonata dalla mia mamma che avevo 4 anni, poi ho vissuto con il mio papà che in seguito non è stato presente”. Nella sua famiglia numerosissima però un ruolo importante lo hanno avuto i fratelli Lucas e Juliano, colonne portanti nella sua vita.

Juliano Mello: chi è il fratello di Dayane

Inoltre, proprio ieri sera a “Live Non è la d’Urso” avrebbe dovuto presenziare in video chiamata il fratello Juliano Mello, ma all’ultimo il ragazzo non se l’è sentita e ha preferito non avviare il collegamento. Una scelta rispettabile dopo un dolore così grande, spiegato dalla stessa conduttrice al pubblico a casa senza polemiche di nessuna sorta.

Di Juliano sappiamo che fa il barbiere e vive in Brasile, è amico e padre per Dayane che ha dichiarato: “Juliano per me è sempre stato il mio papà e la mia mamma. Ha rinunciato a tantissime cose, ha rinunciato anche alla sua ragazza per stare con me. Il nostro sogno è stare insieme, lui non vuole lasciarmi da sola. È un pezzo di me, non potrei fare a meno di lui”.

“Tanti dei miei fratelli non li conosco, li ricordo vagamente. Juliano è il mio unico fratello di sangue, è stato sempre presente nella mia vita fino a oggi“. Poi nella sua vita è entrato Lucas, figlio dello stesso padre ma di madre diversa. I due le stavano organizzando una sorpresa, come le ha comunicato lo stesso Juliano. Stavano preparando il passaporto per raggiungerla in Italia una volta cessata l’emergenza sanitaria in corso.