Daydreamer anticipazioni 8 febbraio: Leyla torna da Emre. Dopo la fine della sua relazione ha finalmente capito che il suo posto è tra le braccia dell’uomo che ama

Leyla ha deciso di non sposarsi più con Osman, perché non può ingannare il suo cuore e fingere di non essere innamorata di Emre. Ha comunicato la decisione ai suoi genitori che hanno accettato con molto rammarico, e nel frattempo Osman per dimenticarla ha deciso di buttarsi a capofitto nel suo lavoro e accettare un lavoro che lo porterà ad allontanarsi dal quartiere.

Daydreamer anticipazioni 8 febbraio: Can e Sanem vicini al matrimonio

Osman ha comunicato quello che è accaduto a sua sorella, e lei presa dallo sconforto ha deciso di lasciare Cey-Cey perché non crede più nell’amore. Sembra decisa a chiudere questa relazione e pare che niente riesca a farle cambiare idea. Intanto ha anche molto paura all’idea di rimanere da sola senza suo fratello, di perdere un familiare dopo la morte prematura dei loro genitori che ha segnato la loro infanzia.

Leyla intanto spera che Emre capisca che ha lasciato Osman per lui, ma Melis continua a mettersi di traverso tra di loro. Ciò non toglie che durante la festa di quartiere i due finalmente annullano le distanze e si avvicinano sempre di più.