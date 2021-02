Dimagrire con gusto: i consigli per non rinunciare al piacere

Potrà sembrarti assurdo ma il modo migliore per dimagrire in maniera costante è: mangiare senza rinunciare al piacere. Proprio per questo motivo, oggi ti daremo dei consigli pratici per dimagrire con gusto. Scopriamo di cosa si tratta.

Dimagrire è un desiderio comune e lo è ancor di più quello di poterci riuscire con uno sforzo minimo.

Molto spesso si ha a che fare con diete restrittive che possono davvero mettere a dura prova la nostra resistenza. Il risultato è quello di non terminare il percorso nutrizionale e non perdere nemmeno 1 kg.

Ti sembrerà assurdo ma l’unico modo per dimagrire davvero senza intoppi e rimanendo davvero costanti, è quello di dimagrire senza rinunciare al gusto.

Perdere peso non è soltanto una questione corporea ma anche (e soprattutto) mentale. Restringendo troppo e non concedendosi mai nessun tipo di piacere culinario, si rischia soltanto di fallire.

Per questo motivo oggi ti proponiamo dei consigli per perdere peso con gusto e che potrai mettere in atto in qualsiasi momento. Vediamo di cosa si tratta.

I consigli per dimagrire con piacere

Il vero segreto per dimagrire davvero ed essere “magra in modo naturale” è quello di non seguire alcun tipo di dieta restrittiva.

Non si perde peso esclusivamente mangiando prodotti light, poco conditi e rinunciando totalmente agli zuccheri. Quello che vogliamo suggerirti oggi è piuttosto diverso da questo tipo di procedimento.

Innanzitutto il primo consiglio è quello di provare a trovare un tuo equilibrio nutrizionale. Imparare a regolarsi da soli è il primo grande passo verso una tranquillità alimentare non solo pratica ma soprattutto emotiva. Prova ad ascoltarti mangiando solo quando ne senti davvero la necessità.

Puoi “allenarti” a questo metodo mangiando spesso ma poco alla volta. In questo modo potrai capire a 360 gradi le esigenze del tuo corpo.

Un altro aspetto davvero fondamentale è anche quello di fare attenzione al gusto del cibo che assumi. Soltanto soddisfacendoti davvero riuscirai a non sentirti frustrata.

Mangiando solamente cibi poveri di calorie e di condimento, ti sentirai inevitabilmente insoddisfatta e cercherai altro.

Infine ricorda che capita a tutti di sgarrare e mangiare qualche volta più del solito. Allarmarsi o digiunare il giorno successivo non è la scelta giusta. Prova piuttosto a non sentirti in colpa e limitarti (se ne senti il bisogno) a della semplicissima attività fisica.

La dieta è diventata sempre più un grande tabù. Molto spesso capita di trovarsi incastrati in percorsi alimentari estremamente rischiosi sia dal punto di vista salutare che emotivo. Ricorda che un buon dimagrimento risponde piuttosto ad un’alimentazione equilibrata e gustosa!