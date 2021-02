La bella influencer De Panicis e modella condivide uno scatto con indosso un body nero con le borchie e fa impazzire il web

Stupenda e sensuale Elisa De Panicis in un body nero di pelle con le borchie. Nella didascalia scrive però una frase profonda:“Plato disse una volta: Quando la mente pensa parla già a se stessa. Molte persone sono troppo prese che non hanno tempo di fermarsi , prendersi una pausa e pensare. Spendono le migliore ore della loro giornata distratti ed impegnati, reagendo a mille cose che a malapena muovono l’ago”. Sicuramente l’influencer riflette sull’importanza di fermarsi e pensare.

Elisa De Panicis sempre più in forma su Instagram, il fisico è mozzafiato

La De Panicis è bellissima e sensuale con un completino intimo in pizzo nero. Lo sguardo è ammiccante e la posa è sexy. Nella didascalia scrive:”Ama te stesso prima di tutto e il resto seguirà. Devi veramente amare te stesso per riuscire a fare qualsiasi cosa in questo mondo”. Sicuramente sono parole sante quelle delle De Panicis, amare se stessi è il primo passo per stare bene con il resto del mondo. A quanto pare la De Panicis ama se stessa molto ed è sicura di se e questo la aiuta nella vita ad andare avanti e ad avere successo.

Sta andando forte sui social, ha 1 milione di follower su Instagram e con la sua linea di abbigliamento sta avendo un discreto successo. A seguire la pagina sono in 42,1 mila persone. I suoi prodotti sono di alta qualità e molto raffinati. In questo momento vista la stagione ha fatto produrre molte pellicce in diversi format e colori. Se per quanto riguarda la sua vita lavorativa sta ottenendo il suo successo, in quella privata la situazione è diversa.

Dopo il clamore della relazione presunta o meno con la collega Mila Suarez, e un breve flirt durante un programma girato a Tulum con un bel giovane. La De Panicis sembra essere ancora single. Si sa ad oggi se sei una bella donna e hai successo, è più difficile avere un compagno che non si sente intimidito. Staremo a vedere se questo 2021 porterà alla bella influencer un nuovo amore.