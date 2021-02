Elisa Isoardi, la buonanotte ai fan versione acqua e sapone. Tanta bellezza in uno SCATTO

Nuovo scatto condiviso sui social per Elisa Isoardi che dà la buonanotte ai fan in versione naturale, nessun filtro che camuffa la sua bellezza

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisa Isoardi (@elisaisoardi)

Ci sono granfi foto in vista per la ex conduttrice di “La prova del cuoco” Elisa Isoardi, lo dimostra la sua voglia di fare che negli ultimi giorni ha voluto condividere con i suoi fan sui social. Intense sedute di esercizio fisico all’aria aperta e scatti amatoriali in giro per la sua città.

Vediamo un’Elisa serena e questa nuova versione sembra piacere moltissimo a tutti dopo le settimane buie che ha vissuto quando la Rai l’ha estromessa dalla conduzione dei programmi in palinsesto per quest’anno.

Inoltre sembra che il nome della presentatrice comparirebbe tra i naufraghi dati per certi nell’edizione 2021 del reality “L’isola dei famosi“. Con lei, tra i papabili, Giovanni Ciacci, Francesca Lodo, Vera Gemma, Angela Melillo, Gilles Rocca e Paul Gascoigne. Ancora incerto invece Amedeo Goria.

Elisa Isoardi, che tenerezza nella buonanotte ai fan

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisa Isoardi (@elisaisoardi)

“Buonanotte a tutte le persone positive, a quelle che dell’aiuto ne fanno un dono, a quelle che sono pronte a dispensare sorrisi e a quelle che hanno il coraggio della verità̀. Un abbraccio alle persone che si daranno la possibilità̀ di fare tutto questo ♥️ #solidarietà #aiuto #amoreperilprossimo #neabbiamobisogno”.

Questo il bellissimo messaggio di conforto che ha lanciato ieri sera Elisa Isoardi sulla sua pagina Instagram poco prima di andare a dormire. La vediamo già coricata a letto, occhi vispi seppur tirati dal sonno, capelli scompigliati, sguardo sereno che mette a proprio agio chiunque la guardi. I fan rispondono copiosi al suo saluto e rispondono con messaggi davvero accorati e pieni di stima nei suoi confronti.

“Buona notte anche a te, bepositive 💪”, “woooooooooooooooooow meravigliosa acqua e sapone 😍 serena notte ❤” e “Notte Elisa buon riposo non svegliarci più con un post di una donna di un film Dario Argento.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisa Isoardi (@elisaisoardi)

Questo commento perché solo qualche ora prima ieri, Elisa aveva postato una foto scattatale da Claudio Porcarelli in cui si presentava in versione sposa cadavere con i capelli arricciati, la linguaccia di fuori e il trucco sbavato su tutto il viso. Una vera maschera di Halloween, se non fossimo a Carnevale.