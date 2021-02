Elisabetta Gregoraci compie 41 anni: ringrazia i fans con una FOTO mozzafiato. Un traguardo importante per la nostra amata conduttrice

Elisabetta Gregoraci è una delle donne italiane più amate di sempre. Sono almeno vent’anni che bazzica nel mondo della televisione e il suo è stato un personaggio molto discusso a causa della storia d’amore con Flavio Briatore più grande di lui di trent’anni. Nessuno credeva in questo amore ed è stata accusata di essere una arrampicatrice sociale per tanto tempo, ma Elisabetta ha dimostrato di averlo amato veramente e dalla loro storia è nato il piccolo Nathan Falco Briatore che li tiene uniti ancora oggi che non stanno più insieme.

Elisabetta Gregoraci compie 41 anni: ringrazia i fans così

Grazie al Grande Fratello Vip, Elisabetta ha imparato a farsi conoscere per la bella persona umana che è. Ha sempre sofferto il fatto di essere considerata “l’ex moglie di Flavio Briatore”, ma ad oggi ha tantissime persone che la seguono indipendentemente da questa relazione e tutto grazie al reality a cui ha partecipato. Oggi Elisabetta compie 41 anni e festeggerà il suo compleanno con i suoi ex amici del GF, stasera in puntata su canale cinque.

Sono numerosi gli auguri che ha ricevuto da parte dei suoi fans e anche da numerosi telespettatori che si sono semplicemente affezionati a lei guardandola nella casa più spiata d’Italia fino a qualche mese fa.