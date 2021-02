Elisabetta Gregoraci, al Gf lascia senza parole, seminuda in pizzo nero è trionfo di EROS – FOTO

Proprio quest’oggi, la splendida Elisabetta Gregoraci compie 41 anni. Per l’occasione, la showgirl ha deciso di indossare un outfit decisamente esplosivo alla diretta del Gf

Elisabetta Gregoraci si prepara ad affrontare la puntata del Gf in grande stile. Si tratta di una giornata decisamente speciale per la showgirl, che proprio oggi festeggia il 41esimo compleanno. Bella e sensuale da far invidia, l’ex moglie di Flavio Briatore riesce ancora a stendere i corteggiatori con il suo sex appeal. Ne è una prova la passione che Pierpaolo Pretelli nutrì per lei, nei mesi della permanenza al Gf. Tutt’oggi, quando parla di Elisabetta, il fidanzato di Giulia Salemi stenta a trattenere l’emozione. Per la diretta imminente, la Gregoraci ha deciso di sfoggiare un outfit decisamente sensazionale: con l’abito in pizzo nero, l’ex gieffina è un trionfo di eros.

Elisabetta Gregoraci seminuda al Gf, trionfo di EROS – FOTO