Ecco l’ultima di Elon Musk. È passato un mese esatto dalla notizia ufficiale: superato il ceo di Amazon Jeff Bezos, il noto imprenditore sudafricano naturalizzato statunitense ha da poco assunto l’etichetta di “uomo più ricco del mondo“. Nonostante la sua fortuna continui a crescere a ritmi senza precedenti, il capo di Tesla non si ferma e “torna a lavorare”, come riferisce nel suo ultimo Twitter.

L’ultimo annuncio ufficiale è relativo all’investimento da record da parte della sua azienda californiana fondata nel 2003, specializzata in macchine elettriche, pannelli fotovoltaici e sistemi di stoccaggio energetico. Questo lunedì, 8 febbraio, la società statunitense Tesla ha investito 1,5 miliardi di dollari in Bitcoin: l’azione ha fatto balzare del 10% il prezzo delle criptovalute, il cui valore vola adesso oltre i 43.000 dollari.

Bitcoin: il futuro è digitale

La scelta di Tesla è stata riportata questo lunedì via dichiarazione alla Sec, la Consob americana. L’azienda si affida alle criptovalute e dichiara di aver recentemente modificato la sua politica di investimento al fine di “diversificare le proprie fonti di liquidità, nonché acquisire maggior flessibilità per poter remunerare ampiamente i propri azionisti”. Elon Musk è entrato però nel mirino delle critiche; accusato di aver provocato un considerevole incremento del valore delle criptovalute, persino di quelle meno conosciute come dogecoin, schizzata del 65% in 24 ore, dopo la pubblicazione di diversi tweet da parte del fondatore di Tesla e di alcuni artisti provenienti dal mondo della musica, quali il rapper Snoopy Dog e il cantante dei Kiss Gene Simmons.

La società auspica l’accettazione delle criptovalute come principale forma di pagamento per i loro prodotti in futuro, in accordo con le normative vigenti.

