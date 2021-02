La bella conduttrice Federica Fontana appare bellissima con indosso gli occhiali da vista, sembra una maestrina

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🧘🏼‍♀️Federica Fontana🧘🏼‍♀️ (@federicafontana)

Federica Fontana con gli occhiali da vista per vederci meglio, parte così il suo lunedì. Sembra una professoressa sexy. Nella didascalia scrive:”Iniziamo a vederci chiaro già di lunedì”. Vederci chiaro sicuramente è il modo migliore per iniziare la settimana, la Fontana lo sa bene e ci pensa indossando l’attrezzatura giusta, ossia i suoi occhiali neri.

LEGGI ANCHE>>>Avanti un altro: Paolo Bonolis beccato, le conseguenze del suo gesto

Federica Fontana in mezzo alla neve che spettacolo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🧘🏼‍♀️Federica Fontana🧘🏼‍♀️ (@federicafontana)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Alena Seredova, lo sguardo perso e ti perdi nel suo: bellissima FOTO

La Fontana è meravigliosa in mezzo alla neve bianca mentre cammina spensierata, lo chiama il paesaggio incantato questo luogo. Ma anche in mezzo alle montagne sperdute ed innevate, la bella Fontana segue la sua squadra del cuore che la rende fiera. Il Milan infatti ieri ha fatto delle belle doppiette che la conduttrice ha apprezzato. Scrive:”Nel bianco che non trova differenza tra cielo e terra festeggio le doppiette del mio acmilan. La pagina ufficiale del Milan decide poi di ripostare la storia della Fontana, l’amore è corrisposto. Per la Fontana le passione sono sicuramente lo yoga e il calcio.

Due cose senza il quale non può stare la bella conduttrice. Con il calcio è un’amore che dura da anni, ha spesso condotto programmi dedicati a questa disciplina e la porta nel cuore. Lo yoga lo ha scoperto invece più recentemente e ora non può più farne a meno. Per lei è molto importante allenarsi e tenersi in forma non solo fisicamente ma anche mentalmente. La bella conduttrice torna anche al lavoro dopo lo stop dovuto alla pandemia.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🧘🏼‍♀️Federica Fontana🧘🏼‍♀️ (@federicafontana)

Qualche giorno fa ha condiviso una foto nei camerini di Sky Italia mentre si preparava con trucco e parrucco. In molti vorrebbero rivedere la bella Fontana nei panni di conduttrice per qualche programma sportivo, le qualità le ha tutte quindi perché no. Speriamo di rivederla in televisione presto a parlare del suo amato calcio.