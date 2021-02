Federica Pacela, il perizoma a filo non nasconde le parti intime. FOTO

Federica Pacela completamente nuda, la sexy influencer in uno scatto che la immortala senza veli. Da infarto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federica Pacela (@federica_pacela)

Nuda, sensuale, da infarto. Così Federica Pacela si mostra su Instagram inaugurando un buon lunedì o – come coniato dalla stessa – un culedì! In effetti, la foto non lascia nulla all’immaginazione: senza veli, di spalle e con lo sguardo birichino verso l’obiettivo. Federica scrive: Hey🍑🙋🏽‍♀️ tagga un amico che odia il lunedì ma si innamorerà del Culedì ! #shooting #formen. In un’ora quasi 20 mila like, un trionfo per l’influencer dalle misure perfette. Corpo statuario, curve al punto giusto, Federica è solita scattarsi foto che la mostrano così, al naturale e senza fronzoli. In quest’ultimo post social ad esempio indossa solamente un perizoma a filo bianco che non nasconde nulla, anzi…si vede oltre il tatuaggio, anche il segno dell’abbronzatura del costume. Il lato B è in primo piano.

