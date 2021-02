Federica Pellegrini: senza veli, solo un asciugamano la copre FOTO

Come mai la foto di Federica Pellegrini dal fisioterapista? Cosa è successo all’atleta più sexy dell’Italia? Scopriamo insieme cosa è accaduto

E’ l’atleta più sexy che gli italiani conoscano, il suo sorriso ha conquistato molti fan che la supportano in ogni sua decisione lavorativa. Fin dal suo esordio si è fatta amare dal pubblico e su Instagram i follower sono cresciuti giorno dopo giorno. Stiamo parlando di Federica Pellegrini, ormai una donna meravigliosa che con la sua bellezza lascia tutti a bocca aperta. Non vediamo l’ora di vederla come giudice ad Italia’s got talent, ma intanto la professionista si lascia coccolare dal fisioterapista. Cosa le è successo?

Federica Pellegrini: si è fatta male? FOTO

Nelle ultime ore sono mole le persone che si stanno domandando cosa sia successo a Federica Pellegrini, dopo che ha pubblicato una foto dal fisioterapista. “Quando il gioco si fa duro i duri hanno bisogno della Tecar” scrive ironicamente l’atleta. Infatti non è accaduto nulla di particolare, ci sono buone probabilità che la Pellegrini abbia preso uno strappo o qualcosa di simile. Niente di preoccupante, insomma.

Senza veli, solo un asciugamano che le copre il lato A, Federica Pellegrini è sexy anche dal dottore. E i fan impazziscono per lei.

E’ una donna unica, semplice e naturale che non ha bisogno di filtri per apparire. La Pellegrini è un turbine di bellezza. Non le manca proprio niente, solo la sua anima gemella…è ancora alla ricerca o è arrivata?