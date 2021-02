Il figlio di Beckham si sposa: la reazione di mamma Victoria

Il figlio maggiore dei coniugi Beckham ha annunciato le nozze con l’attrice Nicola Peltz, ma come ha reagito la coppia all’annuncio?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @brooklynbeckham

Non solo calcio e alta moda in casa della famiglia di David Beckham e la moglie Victoria sposati dal 1999. Loro sono anche una delle famiglie più affiatate e spesso li vediamo insieme ai loro quattro figli mentre svolgono attività all’aperto e si divertono come una normale famiglia allargata. In ordine troviamo il primogenito Brooklyn, Romeo (18 anni), Cruz (15 anni) e Harper (9 anni). La somiglianza tra i ragazzi è fortissima e tutti si stanno facendosi pian piano notare all’interno dello star system in cui navigano i genitori.

L’ultima notizia che sta fecondo parlare però in questi mesi è una notizia che riguarda proprio il 22 enne Brooklyn, il bello e tenebroso di casa appassionato di fotografia e già idolo di milioni di ragazze in giro per il mondo ma lui ha occhi solo per la sua dolce metà, la 25enne Nicola Peltz.

L’annuncio del loro matrimonio è arrivato direttamente dal giovane prima di Natale sulla sua pagina social: “Due settimane fa ho chiesto alla mia anima gemella di sposarmi e lei ha detto sì”, “Non vedo l’ora di passare il resto della mia vita al tuo fianco“, ha risposto lei. La giovane coppia si frequenta dal 2019 ma la famiglia Beckham non sembra aver preso la notizia troppo bene.

LEGGI ANCHE -> “Ci sposiamo nel 2020” poi il nulla. Davide Devenuto spiega il perché

La reazione della famiglia Beckham all’annunci di matrimonio

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @brooklynbeckham

LEGGI ANCHE -> Sanremo, bomba Amadeus: l’invito a due super vip storici. I dettagli

“Sono la persona più fortunata del mondo. Prometto di essere il marito migliore e, un giorno, il papà migliore”, ha detto Brooklyn. Non è mancata però l’immediata reazione sui social dei genitori.

I due giovani non stanno insieme da molto tempo, la relazione è iniziata subito dopo la fine travagliata storia di Brooklyn con l’americana Chloë Grace Moretz. Nicola, che fa la modella e attrice, però sembra essere anche molto amata anche dalla stessa famiglia Beckham:

“Non potremmo essere più felici del vostro matrimonio. La notizia più bella” si legge in un post sul profilo social dell’ex Spice Girl. “Vi auguriamo tanto amore e una vita di felicità. Vi amiamo tutti e due così tanto”. Qualche giorno fa però una fonte vicina alla famiglia ha raccontato a “Heat World” che la famiglia di lui sarebbe però un po’ preoccupata perché hanno paura che lei si stancherà presto del figlio a causa della sua mancanza di obiettivi su lungo periodo.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @brooklynbeckham

Tanti i sacrifici che la famiglia sta facendo, sperano che Brooklyn ragioni molto bene sulle sue possibilità di carriera prima di compiere un passo così importante. Victoria ha però anche raccontato che lei stessa si è offerta di organizzargli le nozze in tutti i dettagli.