Filippa Lagerback, il dietro le quinte è da infarto: che spacco! – FOTO

Filippa Lagerback pubblica una foto dietro le quinte del programma Che tempo che fa. La bellissima showgirl si mostra con n look davvero sensuale: il web va in tilt.

Filippa Lagerback è una delle donne più belle del mondo dello spettacolo italiano. Forme giunoniche, chioma bionda e occhi verde smeraldo: nessuno può rimanere indifferente di fronte a tanta bellezza.

Eppure l’ex modella non ama mettersi in mostra. Filippa, infatti, è nota per il suo essere estremamente discreta e raffinata: il suo profilo Instagram , non a caso, colleziona foto eleganti, a volte divertenti, nelle quali la bellissima svedese naturalizzata italiana non è mai volgare.

Eppure, riesce a far sognare tantissimi fan. I follower, ben 660mila, la seguono con ammirazione, riempiendola di like e commenti che ne elogiano la straordinaria bellezza.

