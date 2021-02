Per l’imprenditore Flavio Briatore è inaspettatamente l’ora di un compleanno: i festeggiamenti consentiti ai tempi del Covid.

Oggi è una giornata molto importante per il noto imprenditore piemontese Flavio Briatore. Le restrizioni per contenere i contagi da coronavirus quest’anno hanno messo a dura prova i ritmi frenetici e le abitudini dei cittadini del globo, eppure il dirigente italiano sembra mantenere un atteggiamento particolarmente positivo, non rinunciando a festeggiare un’occasione importante. In occasione quarantunesimo compleanno di Elisabetta Gregoraci, Flavio ha deciso di trascorrere il weekend in compagnia del figlio, Nathan Falco Briatore. Scopriamo quali sono stati i loro piani.

Leggi anche —>>> Flavio Briatore commento choc sulla performance di Gianluca Vacchi: “Attento…”

Flavio Briatore e Nathan: le 41 candeline ai tempi del Covid

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Flavio Briatore (@briatoreflavio)

Potrebbe interessarti anche —>>> Flavio Briatore, la decisione è definitiva: l’addio straziante dell’imprenditore

L’ultimo scatto pubblicato circa un’ora fa dall’imprenditore sulla piattaforma di Instagram risulta essere un’immagine simbolica, Flavio indossa la mascherina, emblema degli ultimi 12 mesi appena trascorsi. Mentre, Nathan sfodera uno dei suoi migliori sorrisi nell’instantanea accanto al padre.

La didascalia riporta un pensiero per Elisabetta da parte di entrambi, e che Flavio sente stavolta di voler condividere anche con il suo pubblico social. “Buon compleanno Eli, un mondo di auguri da noi due!!!! 🌹🌹“. Dopo gli ultimi mesi trascorsi non senza contrasti tra lui e la sua ex moglie in seguito alla sua partecipazione al GF Vip, e nonostante la distanza da dover mantenere, l’armonia tra i tre sembra essere tornata fortunatamente a far parte della loro vita.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Flavio Briatore (@briatoreflavio)

“Per la faccia di chi diceva cose brutte su Elisabetta per i loro figlio tengono la famiglia unita ❤️” è stato invece uno dei commenti lasciati da un ammiratore al precedente scatto fra le vie di Roma, ed in particolare in Piazza San Pietro, dove è ritratta la famiglia dell’imprenditore al completo, con tanto di mascherine e di un Sole che fa brillantemente da cornice.