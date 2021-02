A Live – Non è la D’Urso il figlio di Francesco Baccini è intervenuto per raccontare la versione dei fatti del padre sul suo flirt con Maria Teresa Ruta

Nelle ultime settimane Maria Teresa Ruta ha rivelato al Grande Fratello Vip di aver avuto diversi flirt in passato con uomini piuttosto famosi. Dopo la storia che vedeva protagonista Alain Delon, Alfonso Signorini è riuscito a tirarle fuori un altro nome: quello del cantautore Francesco Baccini. Quest’ultimo è stato invitato da Barbara D’Urso a raccontare la propria versione dei fatti ma all’ultimo ha preferito non presentarsi. “È sopraggiunta una cosa che non posso dirvi ma che capirete meglio nei prossimi giorni“, ha dichiarato la presentatrice. Al suo posto però è intervenuto il figlio Michael che ha fatto da portavoce al padre raccontando la sua verità.

Il figlio di Francesco Baccini racconta: “Entrò un uomo, mio padre rimase scioccato”

Michael, figlio di Francesco Baccini, a Live – Non è la D’Urso ha riportato le parole del padre che gli avrebbe raccontato come sono andate le cose. La versione dei fatti coincide con quella di Maria Teresa Ruta, che però si è limitata a non rivelare altri dettagli. I due si sarebbero incontrati un paio di volte a casa della giornalista, l’ultima per godersi insieme il Festival di Sanremo un anno in cui Baccini venne scartato. In quell’occasione fu presente anche Guenda Goria, figlia di Maria Teresa, che li vide insieme sul divano a scambiarsi innocue effusioni.

A questo punto Michael racconta però un aspetto inedito di quella serata. “Si sono abbracciati, dedicandosi a tenere effusioni senza sfociare però nell’intimità. Poi mio padre ha sentito qualcuno entrare, ha visto un uomo di cui non conosceva l’identità“, spiega. Michael non ha voluto rivelare di chi si trattasse, ma continua parlando dello shock del padre poiché Maria Teresa e l’uomo misterioso iniziarono a discutere. “È rimasto scioccato. Ha così preso la giacca e se ne è andato“, racconta. I due non avrebbero più avuto contatti da allora.

Dalla versione del cantautore -riportata dal figlio- sembra quindi che Maria Teresa non fosse single e che fosse stata scoperta dal suo compagno. Il pubblico dovrà attendere la puntata di questa sera del Grande Fratello Vip per scoprire altri dettagli in merito, Alfonso Signorini non perderà sicuramente occasione per investigare sulla faccenda.