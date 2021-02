Grande Fratello Vip, Francesco Oppini smaschera Pierpaolo Pretelli: cala il gelo sullo studio. I due erano molto amici nella casa ma di recente a Francesco non sono piaciuti alcuni suoi comportamenti nei confronti di Tommaso Zorzi

Pierpaolo Pretelli di recente ha cominciato una storia con Giulia Salemi nella casa del Grande Fratello Vip. Un amore che ha diviso molto l’opinione pubblica, perché c’è chi non riesce più ad apprezzarlo e chi invece ha imparato a farlo proprio con questa nuova storia nata nella casa. Sabato scorso c’è stata una lite nella casa perché Pierpaolo ha criticato i maschi della casa per aver bevuto di nascosto in magazzino senza dirgli nulla.

Francesco Oppini smaschera Pierpaolo Pretelli: “Lo hai fatto anche tu”

L’ha definita una cosa poco rispettosa nei confronti degli altri compagni, ma sono stati in molti sul web a ricordare quando lui stesso lo ha fatto qualche mese fa con Tommaso Zorzi e Francesco Oppini. A ricordarglielo è stato proprio quest’ultimo: “Due mesi fa ho vissuto questa scena, io e Tommaso ci siamo nascosti a bere del vino insieme a Pierpaolo e non è successo tutto questo“. Tommaso ha sorriso, contento di essere difeso dal suo amico e Pierpaolo non ha risposto, probabilmente mortificato dalla figura appena fatta.

Successivamente, Francesco ha fatto notare a Giulia di aver sbagliato nei confronti di Pierpaolo perché lo ha messo in difficoltà con i suoi amici.