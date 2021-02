Giorgia Palmas, senza Filippo, si gode il sole in dolce compagnia FOTO

Giorgia Palmas ha pubblicato sui social uno scatto carico d’amore mentre si gode il sole milanese in dolce compagnia

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giorgia Palmas (@giopalmas82)

Giorgia Palmas ha scelto l’incantevole cornice del Castello Sforzesco di Milano inondato dal sole per raccontare attraverso il suo profilo Instagram una giornata di pura felicità. La bella showgirl sarda si è lasciata ritrarre mentre si gode una passeggiata insieme alla migliore compagnia che si possa desiderare. Armata di carrozzino infatti è in giro a far fare il pieno di sole alla figlia Mia avuta lo scorso settembre dal nuotatore Filippo Magnini. Nello scatto Giorgia incarna l’ideale immagine di una perfetta neo mamma. Scarpe comode da ginnastica per affrontare al meglio una lunga passeggiata rigenerante e lungo e caldo cappotto per resistere al freddo meneghino. Ciò che colpisce maggiormente è il sorriso che fa a gara con la luminosità del sole, una felicità che solo una giovane donna a spasso con uno degli amore della sua vita può provare.

La vita privata di Giorgia Palmas

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giorgia Palmas (@giopalmas82)

Giorgia Palmas, nonostante la giovane età, è da anni nel cuore di milioni di italiani a partire dal successo ottenuto ballando sul celebre bancone di Striscia la notizia. Proprio l’affetto del pubblico ha però condotto la sua vita privata costantemente sotto l’occhio indiscreto dei giornali di gossip. Appena 26enne dalla relazione con il calciatore Davide Bombardini ha avuto la sua prima figlia Sofia. Successivamente ha vissuto una lunga storia d’amore con il collega e campione di bike trial Vittorio Brumotti. Evidentemente sensibile al fascino degli sportivi, Giorgia ha poi iniziato a frequentare nel 2018 il campione di nuoto Filippo Magnini.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giorgia Palmas (@giopalmas82)

Proprio dall’amore con l’ex di Federica Pellegrini dopo due anni ha messo al mondo la piccola Mia. Una vita privata intensa che la Palmas ha saputo ben conciliare con la sua carriera professionale portandola ad essere oggi una donna certamente felice ed appagata.