Grave incidente sul lavoro: muore imprenditore padre di due figli

Nel tardo pomeriggio di ieri, il titolare di un’azienda agricola è morto in un tragico incidente sul lavoro a Fossalon di Grado, in provincia di Gorizia.

Dramma nel tardo pomeriggio di ieri a Fossalon di Grado, in provincia di Gorizia. Un uomo di 59 anni, titolare di un’azienda agricola, è morto in seguito ad un grave incidente sul lavoro. La vittima, secondo le prime informazioni, pare sia stato risucchiato all’interno degli ingranaggi di un macchinario utilizzato per la triturazione del fieno. Inutili i tentativi di soccorso da parte dello staff medico giunto sul posto che non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo.

Gorizia, risucchiato da un macchinario per la triturazione del fieno: muore il titolare di un’azienda agricola

Il titolare di un’azienda agricola è morto in un tragico incidente sul lavoro nel pomeriggio di ieri, domenica 7 febbraio a Fossalon, frazione del comune di Grado, in provincia di Gorizia. La vittima è Roberto Sain, imprenditore 59enne e padre di due figli. Stando a quanto riporta la redazione de Il Messaggero Veneto, l’uomo mentre era a lavoro sarebbe finito, per cause ancora da accertare, tra gli ingranaggi di un macchinario per la triturazione del fieno, adibito alla preparazione del mangime per gli animali.

Lanciato l’allarme, sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco ed i sanitari del 118, ma per il 59enne non c’era più nulla da fare. I pompieri hanno lavorato per estrarre il corpo dal macchinario ed affidarlo ai medici che hanno potuto solo constatarne il decesso, sopraggiunto per le gravi ferite riportate.

Intervenuti anche i carabinieri, il magistrato di turno ed il medico legale che hanno effettuato gli accertamenti del caso per ricostruire la dinamica dell’incidente. Tra le ipotesi, riporta Il Messaggero Veneto, vi è quella secondo la quale il 59enne sia scivolato nel macchinario nel tentativo di sbloccarlo dopo essersi inceppato.

Diffusasi la notizia, l’intera comunità di Fossalon si è stretta al dolore della famiglia di Sain che lascia la moglie e due figli.