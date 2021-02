Hoara Borselli magnifica: look sportivo, sfoggia un fisico pazzesco – FOTO

Hoara Borselli si mostra atletica come non mai. Condivide uno scatto in tenuta sportiva su Instagram dando il buongiorno ai suoi follower.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🇮🇹🌸Hoara Borselli 🇮🇹🌸 (@hoara_borselli)

Una Hoara Borselli in versione sportiva è apparsa questa mattina su Instagram. L’attrice ha postato uno scatto che la ritrae intenta a correre. Felpa nera, pantaloni rosa accesso, bottiglia d’acqua, la Borselli è baciata dal sole. In un parco si mostra intenta ad allenarsi. In ogni scatto Hoara sfoggia un fisico mozzafiato. Tutti i giorni condivide sui social momenti di vita personale e professionale. Bionda, occhi azzurri, viso angelico, la sua bellezza l’ha resa nota al pubblico. A tutto questo si unisce il grande talento nella recitazione e nella conduzione

“Una corsa e si parte! E che la settimana abbia inizio”, il commento di Hoara al post. Tantissime le parole di apprezzamento da parte dei 173 mila follower.

LEGGI ANCHE > Hoara Borselli si mostra per intero ed è bellissima – FOTO

Borselli: difende l’ex Walter Zenga accusato dal figlio al GF Vip per le mancanze

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🇮🇹🌸Hoara Borselli 🇮🇹🌸 (@hoara_borselli)

LEGGI ANCHE > Hoara Borselli in primo piano appare magnifica, un viso d’angelo-FOTO

Classe 1976, la Borselli è attrice e conduttrice. Nata a Viareggio, ha esordito come modella per poi diventare valletta in svariate trasmissioni e recitando in diverse soap. Nel 2009 si è unita in matrimonio con l’imprenditore Antonello Costigliola. La coppia ha dato alla luce due splendidi figli. A seguito della maternità Hoara ha lasciato il piccolo schermo dedicandosi alla carriera radiofonica lavorando a Radio Incontro Donna.

Di recente è finita al centro dell’attenzione in merito a Walter Zenga, il padre del concorrente della casa del GF Vip Andrea. Nel 1995 i due sono stati fidanzati per ben sei anni. Invitata a “Live non è la D’Urso”, l’attrice ha parlato della storia d’amore.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🇮🇹🌸Hoara Borselli 🇮🇹🌸 (@hoara_borselli)

In particolare ha svelato di ricordare con affetto Walter e di come desideri difenderlo contro le accuse di non essere stato un buon padre. Spesso nella casa più spiata d’Italia il figlio Andrea ha parlato del difficile rapporto con l’ex portiere.