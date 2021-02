Il campione de L’Eredità, Massimo Cannoletta cambia programma

Massimo Cannoletta ha deciso di tradire il programma di cui era campione per trasferirci in un’altro show televisivo

Il campione de L’Eredità, Massimo Cannoletta ha deciso di cambiare programma. Ha conquistato tutti con la sua conoscenza in vari campi e anche per la sua simpatia. Però è giunto il tempo per il campione di provare nuovi stimoli altrove. Dice addio al gioco ma non alla televisione pubblica che gli offre un ruolo importante che non ha potuto rifiutare, a costo di tradire il programma che lo ha reso noto.

Cannoletta sarà ospite fisso in un programma molto noto

Massimo Cannoletta non parteciperà come concorrente ad un nuovo quiz, ma invece sarà ospite fisso nel programma “Oggi è un altro giorno” di Serena Bortone. La presentatrice ha fatto l’annuncio ufficiale dicendo che Cannolletta farà parte degli affetti stabili del programma. Erano in molti a sperare che Cannolletta trovasse un posto fisso in televisione per la sua innata simpatia e vasta conoscenza. Siamo tutti curiosi allora di vedere il campione misurarsi con questa nuova avventura, in un programma che ospita storie e persone celebri che raccontano le loro vite.

Inoltre si parla di come il nostro paese abbia voglia di tornare alla normalità, ricominciando proprio da questi racconti quotidiani. Cannoletta troverà sicuramente stimolante partecipare ad un talk show così interessante, che parla dell’attualità e del nostro paese. I suoi interventi saranno sicuramente lodevoli come sempre e non vediamo l’ora di sentirli. Il suo ruolo sarà quindi di opinionista, dovrà commentare i fatti del giorno che saranno diversi da settimana in settimana ovviamente.

Il programma è stato utilizzato per coprire il vuoto lasciato da Vieni da me. Programma condotto da Caterina Balivo che quest’anno non è andato in onda per l’assenza della conduttrice a causa dell’emergenza coronavirus. L’intento di questo nuovo format è infatti di raccontare i tentativi di ripartenza del paese dopo il colpo subito dalla pandemia. I temi sono dunque politici e di attualità.