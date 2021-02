Le sconcertanti novità sull’omicidio avvenuto due giorni fa a Faenza della 46enne Ilenia Fabbri: la tragedia si sarebbe consumata in un quarto d’ora.

Dalle indagini in corso sono emersi nuovi risvolti sul caso della donna di quarantasei anni ritrovata senza vita all’interno della sua abitazione nei pressi di Faenza. Ilenia Fabbri sarebbe stata uccisa in un arco di tempo molto ristretto. Ed in maniera selvaggia con l’utilizzo di un arma da taglio non ancora identificata. La recente testimonianza della figlia, in preda alla disperazione per aver lasciato inconsapevolmente sola la madre, sembra che abbia aiutato le forze dell’ordine a chiarire alcune dinamiche della tragedia.

I nuovi risvolti sull’omicidio di Ilenia Fabbri: uccisa in 15 minuti

Ad oggi la figlia della donna, Arianna, continua a rimproverarsi per essere andata via ed aver lasciato che accadesse una simile disgrazia. “Non dovevo andare via e lasciarla da sola, è tutta colpa mia“. Sono state le sue ultime dichiarazioni alla stampa. La Polizia è ancora sulle tracce del colpevole dell’omicidio. Sebbene ci siano alcune piste da seguire, non si sa ancora nulla di certo.

Secondo il parere della scientifica sembrerebbe che l’omicidio sia stato messo in atto in un periodo di tempo molto breve. Addirittura a partire dai due fino ad un massimo di quindici minuti. Verso le ore 17’30 di venerdì scorso l’ex marito della vittima e la loro figlia hanno infatti lasciato l’appartamento in via Corbara per un viaggio insieme verso Milano.

Mentre questa mattina sono stati effettuati ulteriori rilievi sul luogo del delitto, la morte della signora Ilenia è stata confermata per grave ferita da taglio sulla gola, che ha reciso l’arteria carotide. L’attuale responsabile delle indagini, Angela Scorza, ha chiarito che sarà fatta l’autopsia sul cadavere della donna. In attesa di ulteriori sviluppi sono state interrogate a lungo le sue migliori amiche ed il suo nuovo partner, Stefano.