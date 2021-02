Laura Cremaschi sexy in intimo nero…il lato A fa impazzire il web – FOTO

I fan di Laura Cremaschi sono letteralmente impazziti di fronte alla bellezza che la showgirl ha regalato pubblicando una sua foto sui social

Laura Cremaschi lascia i suoi follower senza fiato grazie al suo ultimo scatto pubblicato sul suo profilo Instagram. L’affascinante showgirl ha infatti postato una foto in bianco e nero in cui indossa un provocante intimo nero. Un semplice reggiseno e uno slip con un bordo bianco che, complice la sensualità delle sue forme, è riuscito a far perdere la testa dei suoi ammiratori. Nella foto a lasciare a bocca aperta è indubbiamente il suo generoso décolleté che a stento riesce ad essere contenuto. Il fisico statuario frutto dell’amore di Madre Natura e di un’intensa attività sportiva è mostrato con comprensibile orgoglio. Una mano di Laura è posta sensualmente tra i morbidi e lunghi capelli biondi che le ricadono sulle spalle. Gli occhi chiusi e l’espressione sognante completano un’immagine che certamente resterà a lungo nella mente dei suoi fan.

La vita privata e la carriera di Laura Cremaschi

Laura Cremaschi inizia il suo percorso nel mondo dello spettacolo giovanissima. Subito dopo il diploma infatti partecipa al concorso di Miss Padania conquistando l’ambita corona. Puntando tutto sulla sua bellezza e sulla passione per il calcio inizia a farsi conoscere nel mondo dei social grazie a dei pronostici sulle partite accompagnati a delle foto decisamente mozzafiato. Proprio questa sua attività la fa notare dal conduttore Paolo Bonolis che decide di farla diventare la “Bonas” del programma di Canale 5 “Avanti un altro“. Nell’estate del 2018 ha partecipato anche allo show Mediaset Temptation Island Vip calandosi nei panni di tentatrice.

In passato Laura Cremaschi è stata legata sentimentalmente al manager Andrea Perone, ex compagno dell’attrice Sabrina Ferilli. Una storia d’amore coinvolgente e travagliata fatta di continui litigi e scenate spesso finiti sulle pagine dei settimanali di gossip.