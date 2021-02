Le Donatella, sguardo accattivante e bellezza prorompente – FOTO

Le Donatella in un primo piano che paralizza il web: lo sguardo accattivante e la bellezza prorompente non lasciano scampo.

Le Donatella sono di una bellezza sconvolgente e questo ormai è noto. Basta una foto, un primo piano per perdersi tra le bellezze delle gemelle. Né filtri, né scatti audaci…riescono con uno sguardo ad accaparrarsi le attenzioni dei follower. Lo scatto domenicale fatto dalle sorelle ha ricevuto larghissimi consensi: quasi 20 mila like e tantissimi commenti di amore, haters inesistenti…almeno al momento. Una accanto all’altro, le sorelle Provvedi in uno scatto primaverile, considerando i loro outfit leggeri. Camicie sulle tonalità del bianco e dell’azzurro che spicca sugli occhioni azzurri e profondi. Make-up nude a parte il filo di eyeliner per accentuare lo sguardo. Semplicemente meravigliose.

Le Donatella, la FOTO in versione dive

Sempre belle, allegre e spiritose e spesso forniscono consigli rispondendo alle numerose domande dei follower abbracciando vari argomenti, ecco perché si autoproclamano terapiste. Tuttavia, anche se le gemelle sono ironiche basta poco per far impazzire il web. Di recente le sorelle Provvedi in versione femme fatale hanno infuocato il social: Giulia biondissima, boccoli, labbra rosso fuoco ed abito floreale, rievoca le bellezze degli altri tempi. Silvia capelli raccolti e maglione nero aderente per un outfit sofisticato e di classe. Le sorelle chiedono al web quale sia la loro foto preferita e tanti scelgono la foto numero 1, ovvero quella che le immortala insieme e che si perdono in un tenero abbraccio.

Con l’intento di omaggiare le bellezze iconiche degli anni ’50 Le Donatella hanno riproposto i look. Anche in questo caso, il TikTok non poteva mancare.