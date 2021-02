Maria De Filippi abbandona lo studio, pubblico incredulo

Maria De Filippi riesce a catturare l’attenzione del suo pubblico. Decide di uscire e andare dietro le qunte, il motivo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da C’è Posta Per Te (@cepostaperteufficiale)

Maria De Filippi ha lasciato tutti senza parola sabato sera. Tutto è successo durante l’ultima puntata di C’è posta per te. Il programma cult ideato e condotto dalla moglie di Costanzo non conosce rivali. Il sabato sera per gran parte degli italiani, soprattutto in periodo di coprifuoco, è divano, copertina e tv sintonizzata su Canale 5 per seguire le vicende che Maria racconta magistralmente.

Le storie sono sempre speciali, toccanti, di persone che hanno vissuto situazioni non facili, con l’incursione, in puntata, di alcuni personaggi famosi. Sabato è stata la volta di Claudio Amendola e del calciatore Ciro Immobile con la moglie.

Ma tra tutte una storia ha portato un po’ di scompiglio in studio. Una reazione improvvisa che il pubblico non si aspettava. Vediamo cosa è successo.

LEGGI ANCHE –> “Ci sposiamo nel 2020” poi il nulla. Davide Devenuto spiega il perché

Maria De Filippi esce dallo studio, ecco perché

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da C’è Posta Per Te (@cepostaperteufficiale)

LEGGI ANCHE –>Dayane Mello vuole lasciare il GF Vip per il lutto: “Sto troppo male”

La seconda storia della puntata di C’è posta per te ha portato alcuni problemini per Maria de Filippi. Una mamma ha mandato a chiamare i suoi due figli che da quando lei si è rifatta una vita con un nuovo compagno non la parlano più.

Entrambi i figli accettano e si presentano insieme ai rispettivi compagni. La mamma spiega tutto ma i figli sono restii, in particolare Davide che non vuole aprire la busta. Maria cerca di convincerlo con i suoi modi gentili e raffinati ma Davide non molla e dice che non ce la fa ad abbracciare la mamma.

Accetta di cominciare a sentirla per telefono e farle veder i suoi nipoti. La busta rimane chiusa e tutti e quattro escono dallo studio. Prima di salutarli però Maria dice al figlio della signora: “Se mentre percorri il tunnel per andare via ci ripensi, torna indietro”. Ma nulla. Allora Maria cerca di fare un ultimo tentativo e va dietro le quinte con loro.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da C’è Posta Per Te (@cepostaperteufficiale)

Abbandona lo studio che resta vuoto e il pubblico rimane senza parole. Per molto tempo lei non rientra e su Twitter partono i commenti: “Maria riesce a fare il 30% di share anche inquadrando uno studio vuoto” ma alla fine ce la fa. Tutti tranne Davide rientrano in studio.