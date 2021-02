Maria De Filippi sostituita da Mediaset, l’aneddoto annunciato da Fazio

Durante l’ospitata a Che tempo che fa, Maria De Filippi ha raccontato un misterioso aneddoto passato inerente un suo possibile passaggio alla Rai.

A un passo dall’entrare in Rai. Maria De Filippi è stata protagonista di una misteriosa vicenda. A raccontarla la stessa conduttrice durante un’intervista a Che tempo che fa. Ai microfoni di Fazio ha narrato un aneddoto risalente al 1993. All’epoca la conduttrice aveva consacrato il suo successo grazie alla prima stagione di Amici. Una trasmissione, seppur molto diversa dal format attuale, che si era conquistata innumerevoli consensi.

Da lì seguirono per la De Filippi una serie di proposte tra cui quella da parte di Rai. In particolare la presentatrice fu interessata a un’offerta avanzata da Ra2 il cui direttore dell’epoca era Giovanni Minoli. In procinto di firmare la nuova collaborazione tuttavia qualcosa non andò per il verso giusto.

“Questa proposta mi venne in qualche modo bloccata e poi non ho mai più ricevuto una proposta dalla Rai”, il commento della conduttrice.

L’epilogo si è concluso a vantaggio della presentatrice Sveva Sagramola. Quest’ultima ha raccontato alla trasmissione Vieni da me di aver ottenuto una collaborazione a Rai 2 proprio grazie alla rinuncia della De Filippi.

Maria De Filippi si apre a nuove collaborazioni: tra Rai e Amazon Prime

59 anni, Maria De Filippi ha alle spalle una lunga carriera di successi televisivi. Dal 1992 è presente nel piccolo schermo conquistando il pubblico anno dopo anno. La conduttrice ha rivelato ai microfoni di Fazio una grande novità. In arrivo un programma firmato Rai presentato dai lei stessa. Si tratta di una trasmissione dedicata al tema della lotta alla violenza sulle donne.

Maria tuttavia non lascerà Mediaset. La nuova collaborazione è frutto della sua volontà di aprirsi a nuove esperienze. Recente è il suo ingresso a Amazon prime.

Nella piattaforma streaming vengono infatti trasmessi i daytime di Amici lasciando l’emittente Mediaset. Su Canale 5 in onda solo il serale la domenica.