Il campione indiscusso de L’Eredità dopo l’addio a Flavio Insinna cambia registro e diventa ospite fisso di un’altra trasmissione di Rai Uno.

Massimo Cannoletta anche definito “Google vivente“, colui che tutto sa, è tornato su Rai Uno e stavolta non abbandonerà la trasmissione. Il 46enne leccese ha fatto la storia de L’Eredità con un record di partecipazioni nella trasmissione dove in ogni puntata si confermava campione fino ad abbandonare il gioco volendo lasciare spazio agli altri concorrenti.

Il bottino che ha conquistato nelle varie puntate è stato di 280 mila euro, partecipando per ben 51 puntate.

Sicuramente il concorrente più preparato che Flavio Insinna abbia mai avuto nel suo studio ma da oggi sarà ospite fisso in un’altra nota trasmissione di Rai Uno.

La cultura di Massimo Cannoletta oltre L’Eredità, deriva da diversi studi es esperienze che ha realizzato.

Massimo Cannoletta e il suo nuovo inizio

E’ laureato in Scienze politiche e da molti anni è un conferenziere e divulgatore in campo storico-artistico. Il suo lavoro lo tiene lontano dalla sua terra per la maggior parte del tempo. Infatti ha fatto per due volte il giro del mondo su una nave da crociera per illustrare ai passeggeri i luoghi che avrebbero visitato. Il campione parla fluentemente inglese, spagnolo, francese e tedesco.

Nonostante le sue doti e conoscenze non è affatto competitivo e probabilmente questo è stato proprio il suo segreto: “Odio la competizione, a scuola passavo i compiti a tutti. Anche la partecipazione a L’Eredità ’ho presa come un divertimento, solo così si va avanti. Ho visto concorrenti che arrivavano gasatissimi e con un forte spirito competitivo, che gli causava grande nervosismo, e che cadevano su domande banalissime. La voglia di vincere, spesso, gioca brutti scherzi..”.

Ora Massimo Cannoletta ha iniziato una nuova avventura infatti diventerà ospite fisso di ‘Oggi è un altro giorno‘ condotto da Serena Bortone. Sicuramente la sua semplicità e la sua preparazione sarà un valore aggiunto per il programma.