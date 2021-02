Matilde Brandi con la Gregoraci: due bombe esplosive – FOTO

Matilde Brandi con Elisabetta Gregoraci: due bombe esplosive. Le due donne sono apparse in uno scatto su Instagram che ha tolto il fiato a tutti

Elisabetta Gregoraci e Matilde Brandi sono state due concorrenti di quest’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Le due si sono conosciute nella casa più spiata d’Italia e fin da subito hanno stretto un’amicizia che ha fatto molto discutere. C’è chi le reputava false, chi non apprezzava il loro rapporto e chi è arrivato a dire che volevano fare un po’ le capitane della casa, ma alla fine sono riuscite a farsi amare da un pubblico che non ha mai smesso di seguirle in questi ultimi mesi che una ha passato nella casa e l’altra fuori essendo uscita molto presto.

Elisabetta Gregoraci compie gli anni: lo scatto con Matilde Brandi

Oggi Elisabetta Gregoraci compie gli anni e festeggia questo evento insieme alla sua grande famiglia del Grande Fratello Vip. Stasera andrà in onda una nuova puntata e sicuramente lei riceverà una sorpresa da parte di Alfonso Signorini e del programma che ha molto a cuore la felicità della ex concorrente della casa. Intanto sono numerosi gli ex concorrenti che le hanno fatto gli auguri pubblicamente o l’hanno raggiunta a casa per un abbraccio caloroso. Mancano poche ore alla puntata e Matilde ha pubblicato uno scatto insieme ad Elisabetta sul suo profilo, augurandole un buon compleanno.

Due donne adulte ma bellissime e all’apparenza giovani come due ragazzine: lo scatto pubblicato su Instagram ha collezionato tantissimi likes e commenti di apprezzamento da parte dei followers.