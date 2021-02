La menta è un’erba aromatica molto profumata e dal sapore intenso che non solo può essere usata in cucina per realizzare piatti sia dolci che salati. La menta è anche un ottimo potere digestivo, antisettico e tonificante. Con la menta si possono realizzare preparazioni cosmetiche e medicinali ma anche decotti e infusi.

In questo articolo ti spiegheremo quali sono le caratteristiche di questa erba aromatica e ti mostreremo come usarla in cucina e per preparare infusi e tisane dal potere benefico per l’organismo.

La menta, quali sono le sue caratteristiche e perché fa così bene all’organismo

La menta è un’erba aromatica dal profumo fresco e intenso usata sin dall’antichità non solo per condire o conservare i cibi ma veniva anche usata in dei rituali magici.

In Europa e nel bacino del Mediterraneo sono presenti circa 10 specie di menta che si adattano perfettamente al clima tiepido e anche caldo umido.

Nella medicina antica la menta veniva usata come un vero e proprio digestivo. Ma le sue proprietà sono anche quelle di stimolare le funzioni gastriche.

In più, la menta ha anche delle proprietà anti settiche. Infatti, viene usata per eliminare i germi e batteri nella bocca. Non è un caso che i dentifrici siano quasi sempre al sapore di menta.

Come si usa la menta in cucina e come preparare piatti dolci e salati

La menta non è un’erba aromatica usata solo per preparare prodotti medicinali, cosmetici e detergenti. Anzi, la menta è usata in cucina nella conservazione dei cibi sin dai tempi molto antichi.

Eppure, devi sapere che in alcuni piatti è impossibile non usare la menta. Come per esempio il pesce al cartoccio o le zucchine alla scapece. In questi due piatti la menta è un elemento essenziale senza il quale il gusto non sarebbe lo stesso.

Preparare le zucchine alla scapece è semplicissimo. Devi solo tagliare delle zucchine a rondelle e friggerle. Poi quando si saranno freddate aggiungi il sale a tuo piacimento, uno spicchio d’aglio in pezzi, la menta e dell’aceto di vino bianco.

Puoi fare la stessa cosa con l’insalata di melanzana. Questo è un piatto molto dietetico e soprattutto facile da preparare. Basta mettere in forno a 200 gradi per circa 20 minuti una grossa melanzana.

Quando sarà cotta devi tagliarla a pezzettini e condirla con olio extra vergine di oliva, sale, aglio, aceto di vino bianco e menta.

La tisana alla menta, un toccasana per l’apparato gastrointestinale

La menta è un’erba aromatica dal sapore molto intenso e fresco con la quale non solo si realizzano cosmetici, detergenti e medicine omeopatiche ma anche delle fresche tisane che aiutano a regolare il transito intestinale.

La menta infatti grazie alla sua freschezza ha un immediato effetto detox. Preparare la tisana alla menta è molto semplice ma questa volta vogliamo consigliare un abbinamento che vi darà gioia al corpo e soprattutto al palato.

L’infuso di menta e limone oltre al suo sapore rinfrescante aiuta la digestione. Preparare questo infuso è realmente molto semplice.

Ti basterà portare a ebollizione 300 ml di acqua e quando avrà raggiunto la temperatura metti nell’acqua due fette di limone e due ramoscelli di menta e lasciali così per 10 minuti avendo cura di coprire tutto con un coperchio.

Quando il tempo sarà trascorso ti basterà dolcificare con un cucchiaino di miele di castagno o miele mille fiori da agricoltura biologica.