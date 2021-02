Netflix, annuncio a sorpresa: per la prima volta sbarca in Italia

Netflix, il colosso dello streaming, ha annunciato buone notizie per il nostro Paese: per la prima volta una sede fisica anche in Italia.

Roma si conferma la capitale del cinema italiano. Lo sa bene anche Netflix, che l’ha scelta come sede fisica dei suoi primi uffici nel Belpaese. Il colosso californiano dello streaming infatti già lo scorso anno aveva anticipato la volontà di aprire un hub creativo in Italia. Un progetto che sembra si concretizzerà nei prossimi mesi proprio nella Capitale.

E anche la scelta della location non è casuale: la base italiana di Netflix sarà infatti Villino Rattazzi, a via Boncompagni a Roma. Si tratta di un palazzo storico, con tre piani, nei pressi dell’ambasciata statunitense di via Veneto. Un immobile di pregio che diventerà ufficio marketing e centro creativo: ancora non c’è una data certa ma si parla di metà 2021.

Netflix, la prima sede italiana sarà in centro a Roma

All’inizio ad animare l’ufficio romano di Netflix saranno 40 dipendenti, addetti a seguire il marketing e gli sviluppi dei progetti italiani della piattaforma. Numeri che potrebbero crescere presto, visto che solo nello scorso anno l’azienda ha lanciato 5 serie tv originali made in Italy: Skam Italia, Luna nera, Summertime, Curon e il documentario SanPa – Luci e tenebre di San Patrignano. A queste si aggiungono film d’autore come “L’incredibile storia dell’isola delle rose”, con protagonista Elio Germano e “La vita davanti a sè“, con Sophia Loren, già candidato ai Golden Globes.

Kelly Luegenbiehl, vicepresidente dei contenuti originali internazionali ha dichiarato: “Aprire un ufficio a Roma è il logico prosieguo del nostro impegno a lungo termine qui. Ci permetterà di rafforzare le partnership creative e di lavorare su una crescente offerta di film e serie made in Italy, che potranno essere apprezzati dal pubblico in tutto il mondo”.