Nicole Minetti, il ricordo di un anno fa è una FOTO “esplosiva ”, bombe …

Nicole Minetti su Instagram ci regala un vecchio scatto ma la musica non cambia. La censura è sempre dietro l’angolo

Nicole Minetti e il suo ritorno social piace tantissimo a suoi fan che non aspettano altro che le sue foto super sexy.

Classe 1985, Nicole Minetti l’abbiamo conosciuta come la super sexy politica. Prima in veste di consigliere regionale per il PdL durante la XVI Legislatura della Regione Lombardia, e poi nella lista Formigoni alle elezioni del 2010 fino al caso Ruby nel quale è stata accusata di favoreggiamento alla prostituzione e poi condannata nel 2019 a due anni e 10 mesi.

Una personalità molto discussa e che ha fatto parlare di sé non poco. Poi l’abbandono dalla scena politica, il ritiro dal pubblico fino alla ricomparsa qualche tempo fa sui social. È qui che è tornata a far parlare di sé con i suoi scatti tutti al limite del concesso.

Nonostante gli anni passano la Minetti resta pur sempre una delle maggiori fantasie erotiche social degli uomini che si rifugiano sul suo profilo in cerca di quel fisico mozzafiato e bombastico che fa accendere gli animi.

Nicole Minetti, c’è da perdere la testa con le “bombe”

E con un ricordo a dir poco scoppiettante Nicol Minetti infiamma gli animi tra la domenica e il lunedì degli utenti di Instagram. Se sul suo profilo la censura a scatti veramente hot non esiste per lei con riprese strategiche del suo fisico conturbante, sulle Instagram Stories ci delizia anche con scatti del passato.

E c’è da dire che la musica non cambia. Le abbondanze sono sempre ben messe in primo piano che siano quasi senza nulla addosso, in un bikini o in un completino intimo in pizzo o anche tra i vestiti, lato A e lato B stanno sempre ben in vista.

Un bel primo piano ci concede la Minetti, di un anno fa, con capelli voluminosi e che le cadono sul viso, tanti da coprirne la metà e un top blu che poco o nulla lascia all’immaginazione. Le sue “bombe” sono ben in primo piano e la foto si mostra come una delle più “esplosive” di sempre.