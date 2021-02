Tragedia in un condominio: muore bambina di soli 16 mesi

La bambina di 16 mesi precipitata dalla tromba delle scale di un condominio di Padova è morta sabato in ospedale, dove si trovava ricoverata da giorni.

Non ce l’ha fatta la piccola Emma, la bambina di 16 mesi precipitata dalla tromba delle scale di un condomino di Padova martedì scorso. La piccola è deceduta sabato notte nel reparto di rianimazione dell’ospedale di Padova, dove si trovava ricoverata in gravissime condizioni. Sul corpo, l’autorità giudiziaria ha disposto l’esame autoptico, mentre i carabinieri proseguono le indagini per chiarire con esattezza i contorni della tragedia.

Padova, morta la piccola Emma: la bambina di 16 mesi precipitata dalla tromba delle scale di un condominio

La piccola Yucheng Ma, la bambina di 16 mesi conosciuta da tutti come Emma, è morta nella serata di sabato 6 febbraio. La bimba, figlia di due genitori cinesi, secondo quanto Il Mattino di Padova, la mattina di martedì scorso sarebbe precipitata dalla tromba delle scale del condominio dove la famiglia viveva. Emma, che aveva da poco iniziato a camminare, si sarebbe infilata nello spazio tra la ringhiera ed uno scalino sfuggendo al controllo della madre che stava chiudendo la porta del proprio appartamento. Un volo di circa quattro metri dopo il quale ha riportato gravi ferite.

La bambina è stata trasportata d’urgenza presso l’ospedale di Padova, dove è stata ricoverata nel reparto di terapia intensiva pediatrica. Purtroppo le sue condizioni sono peggiorate e sabato il suo cuore ha smesso di battere, nonostante i tentativi dei medici del nosocomio di salvarle la vita.

Su quanto accaduto stanno indagando i carabinieri del capoluogo di provincia veneta per ricostruire la dinamica dei fatti anche attraverso le testimonianze dei condomini. Intanto, riporta Il Mattino di Padova, è stata disposta l’autopsia che dovrà chiarire le cause del decesso.

Non è escluso al momento che la madre di Emma possa essere iscritta nel registro degli indagati con l’accusa di omessa custodia. Quanto accaduto potrebbe anche chiamare in causa, come scrive Il Mattino di Padova, il l’amministratore di condominio e il proprietario dell’edificio, dato che gli inquirenti starebbero vagliando le norme di sicurezza all’interno della struttura.