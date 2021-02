Pamela Prati, il VIDEO in intimo con vista dal basso: pazzesca

Nuovo video bollente per Pamela Prati che provoca i fan con movenze maliziose davanti lo specchio di casa, in lingerie è uno schianto

Quando si dice che l’età non conta ci riferiamo anche a Pamela Prati che dall’alto dei suoi 61 anni ne dimostra la metà per grinta e fascino. La showgirl ha ancora un corpo da urlo, una bellezza che continua ad incantare tantissimi italiani fin dall’epoca della sua messa in onda in moltissime trasmissioni Mediaset.

Showgirl ed ex modella nativa di Ozieri, raggiunse la popolarità nel 1987, diventando primadonna del “Bagaglino“, ma molte altre le partecipazioni che l’hanno vista come prima donna in tacchi alti nel corso della sua lunga carriera.

Che movenze davanti lo specchio di casa, Pamela Prati incanta ancora

“Nemmeno questo periodo riuscirà a cancellare la voglia di danzare che da sempre è dentro di me ❤️” scrive Pamela Prati a margine del video che la vede ancora una volta ballare nel corridoio d’ingresso della sua casa romana. Telecamera sul pavimento e specchio laterale da cui si osserva mentre muove lentamente il bacino e le gambe nude coperte solo da una leggera sottoveste nera di tessuto sottile.

Ruota i fianchi senza ballare in modo volgare, si accarezza i capelli in modo provocante e malizioso, i piedi sono sulle punte per darsi maggiore slancio nella movenza. I fan però stavolta l’hanno criticata pesantemente ed i commenti non sono stati dei migliori per lei:

“Vorrei capire se solo questo sei capace a fare, con tutto il RISPETTO ❤️”, “Adesso e il mio momento che attacchi le mutande al lido”, “È una danza??”. Lei risponde pacatamente che sa anche “cantare, ballare, recitare, cucinare, stirare, pulire, prendermi cure delle persone che amo, ascoltare gli amici che hanno bisogno di consigli…e tante tante altre cose”.

Ma forse questa risposta non è bastata a placare gli animi di chi l’ha criticata per il suo volersi esporre in questi video e foto così sensuali, e a loro dire, forse troppo spinti per la sua età ormai più giovanissima. Anche se spesso la gentilezza paga molto di più e Pamela lo è sempre con le persone che la attaccano.