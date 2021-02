Grande Fratello Vip, Pupo spietatissimo contro Tommaso Zorzi: accuse pesanti in diretta. Durante la puntata l’opinionista ha attaccato il concorrente

Pupo è opinionista da due edizioni di fila del Grande Fratello Vip. L’opinione pubblica è molto divisa su di lui, c’è chi apprezza la sua ironia e chi lo reputa maschilista e troppo all’antica per commentare un programma attuale come è il GF Vip. Questa sera il famoso cantante si è attirato addosso un po’ di astio da parte dei fans di Tommaso Zorzi per delle parole durissime che ha usato nei suoi confronti questa sera durante il diverbio tra lui e Giulia Salemi che sono sempre di più ai ferri corti.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE ANCHE –> Tommaso Zorzi, Alba Parietti lo difende dal Grande Fratello: è guerra

Tommaso Zorzi preso di mira da Pupo durante la diretta

“Io credo che Tommaso stia uscendo male da questa situazione” ha detto l’opinionista, spiazzando tutti. “Si sta rivelando cinico, cattivo, prepotente, arrogante, presuntuoso. Sta dimostrando di avere attitudine per il mondo dello spettacolo perché noi tutti siamo un po’ così, quindi che dire? Sei perfetto, Tommaso, benvenuto nel nostro mondo” ha continuato con un pizzico di sincerità che ha fatto arrabbiare molto i fans dell’influencer, che hanno protestato sui social dicendo che Pupo è stato troppo pesante con le parole rivolte ad un ragazzo di 25 anni molto sensibile che sta vivendo una situazione complicata nella casa.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> Antonella Elia quanto guadagna al GF Vip? Cachet stellare, è polemica

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Tommaso dopo il suo intervento, ha commentato queste parole insieme ai suoi amici provando a prenderle con ironia. “Ma ho anche dei difetti!”.