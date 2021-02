Ricoverata in ospedale per presunto Covid muore invece per leucemia acuta

Pensava fosse Covid, ma per Grazia Pino di 47 anni il responso è stato terribile e ben peggiore. Giovedì i funerali a Oriago

Era stata ricoverata in ospedale per febbre e forti dolori, la famiglia pesava fosse Covid, ma per Grazia Pino la diagnosi è stata peggiore e la morte l’ha colta dopo pochi mesi di agonia. 47 anni e originaria di Messina, risiedeva però in via Po ad Oriago con il marito Franco e il figlio Silvestro.

A raccontare cosa è successo a Grazia è proprio il marito Franco che lavora come autista in una azienda convenzionata con Actv: “Mia moglie ha cominciato ad avere dei problemi respiratori all’improvviso. Era il 19 settembre. A quel punto l’ho portata all’ospedale di Dolo. In un primo tempo si è pensato che fosse stata contagiata dal Coronavirus, ma si è capito in fretta che non era così”.

Il trapianto di midollo spinale era andato bene, la morte venerdì scorso

Spiega ancora il marito. “Grazia è stata portata a quel punto all’ospedale dell’Angelo a Mestre. Qui la diagnosi è stata fatta: aveva una leucemia mieloide acuta molto aggressiva. In poco tempo ci è stata spiegata la gravità della situazione e sono subito iniziate le cure”.

Aveva subito con coraggio due cicli di chemioterapia inoltre il fratello le aveva donato il midollo spinale ed il trapianto era avvenuto con successo lo scorso 4 gennaio. Dopo l’operazione però Grazia si è infettata con un batterio ed è stata trasportata in terapia intensiva per una crisi respiratorio molto forte, il decesso venerdì 5 febbraio. I medici non hanno potuto fare nulla per salvarla.

A dicembre, dimessa dall’ospedale qualche giorno per festeggiare il Natale a casa, aveva detto “Voglio finire quest’incubo e tornare a casa con voi per sempre”. I funerali della donna si terranno giovedì prossimo alle 11 nella chiesa di San Pietro ad Oriago. “Speriamo che dalla Sicilia possano arrivare i nostri famigliari per darle l’addio” ha confessato il marito.