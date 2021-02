Rocio Morales, il selfie in camera ma il letto è vuoto. Raoul dov’è? – FOTO

Rocio Morales fa impazzire i followers con il selfie in camera da letto, ma un dettaglio non sfugge: dov’è Raoul?

E’ sempre più bella Rocio Morales, la compagna trentenne di Raoul Bova e madre delle sue due figlie. La modella spagnola, che su Instagram vanta di un seguito pari ad oltre 500mila followers, conquista sempre il “boom di likes” nelle foto che la ritraggono. Che sia sola, o in compagnia della sua famiglia, l’attrice riceve in ogni caso le lodi dei fan, colpiti dalla sua semplicità e autenticità. Nell’ultimo scatto postato, agli utenti non è tuttavia sfuggito un dettaglio. Rocio, con un look anni ’90, si è concessa un selfie allo specchio, ma accanto a lei mancava la persona più importante. Dov’è Raoul?

Rocio Morales, lo scatto anni ’90 fa impazzire il pubblico, ma Raoul dov’è?

“The powers of 90’s“, scrive Rocio Morales nella didascalia del suo ultimo post, regalando ai followers un outfit decisamente datato. L’attrice, bella nella sua semplicità, sfoggia un trucco sui toni del rosa, mentre il volto appare sapientemente valorizzato dagli orecchini a cerchio. Con i capelli raccolti e lo sguardo malinconico, la modella ha fatto impazzire tutti.

I più attenti, tuttavia, hanno ricondotto lo stato d’animo dell’attrice ad una sensazione di malessere. In particolare, non ci si spiega come mai la bellissima spagnola non sia in compagnia di Raoul Bova, suo compagno da ben otto anni.

Gli utenti, almeno per il momento, non hanno tuttavia motivi per preoccuparsi. Raoul e Rocio, di recente, sono apparsi più uniti che mai a Verissimo, dove hanno rilasciato un’intervista di coppia. Il loro amore, consolidato dall’arrivo di Alma e Luna, non conosce limiti.