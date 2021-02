Amadeus ha annunciato una nuova ospite che tornerà sul palco dell’Ariston: si tratta di un’artista storica che il Festival di Sanremo conosce molto bene

Continua la preparazione per il Festival di Sanremo e a meno di un mese dal suo inizio -fissato per il 2 marzo- continuano a trapelare nuovi nomi sugli ospiti che saliranno sul palco dell’Ariston. Ad oggi sono stati già annunciati il calciatore Zlatan Ibrahimovic e il cantante Achille Lauro, che saranno presenti durante tutte e cinque le serate. A loro si sono aggiunte la giovane attrice Matilda De Angelis e la cantante Elodie. Si è parlato anche dell’attore turco Can Yaman e nelle ultime ore alcune voci riportano la volontà di Amadeus di ospitare due personaggi storici: Adriano Celentano e Roberto Benigni. Se su quest’ultimi aleggia ancora il mistero, il conduttore annuncia ufficialmente la presenza di una storica artista.

Ornella Vanoni torna come ospite al Festival di Sanremo 2021

Ospite della trasmissione di Marco Liorni ItaliaSì, Amadeus annuncia ufficialmente un gradito ritorno. “Ornella Vanoni salirà sul palco dell’Ariston“, dichiara il presentatore con grande entusiasmo. L’artista sarà quindi ospite di una delle cinque serate e intratterrà il pubblico con la sua musica e la sua esuberanza.

Ornella Vanoni ha partecipato come artista a ben otto edizioni del Festival di Sanremo, l’ultima risale al 2018 quando si posizionò al quinto posto con il brano “Imparare ad amarsi“, eseguito insieme a Bungaro e Pacifico. Nei due anni successivi è salita sul palco in qualità di ospite. Nel 2019 per accompagnare Virginia Raffaele in una delle sue incredibili imitazioni mentre lo scorso anno nella serata dei duetti per affiancare Alberto Urso.

Una presenza ormai costante quella della Vanoni che tornerà anche quest’anno a salutare il pubblico di Sanremo. I dettagli sulla sua apparizione non sono stati ancora condivisi, ma l’annuncio della sua presenza è bastato a entusiasmare i suoi sostenitori.