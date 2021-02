“Sei incinta?”: Valentina Ferragni smentisce, gonfia per problemi di salute

Valentina Ferragni al centro dell’attenzione per i commenti su una sua possibile gravidanza. L’influencer smentisce e parla dei suoi problemi di salute che determinano il gonfiore addominale.

Sei incinta? Il quesito è stato posto a Valentina Ferragni da alcuni follower. Un no categorico è stata la risposta dell’influencer. La vicenda è accaduta a seguito della pubblicazione di una foto sul suo profilo Instagram che ha destato diversi dubbi nei fan. A Firenze con il suo compagno Luca Vezil, dalla stanza della camera d’albergo ha condiviso con i suoi fan la vista sulla Basilia di San Pietro. E’ stato il video che ritrae la coppia abbracciata sul davanzale a suscitare i commenti.

Notando le curve di Valentina alcuni utenti le hanno chiesto se fosse in dolce attesa. Nel video il fidanzato la abbracciava giungendo le mani sul suo ventre. Sarebbe proprio questo particolare ad aver scatenato le supposizioni. Sotto il reel si genera un vera e propria discussione. Chi spera nella gravidanza, chi difende Valentina preoccupato per le insinuazioni.

“Smettetela di chiedermi se sono incinta. Non lo sono. Ho problemi di metabolismo e insulina. E poi amo il cibo”, il commento gelido dell’influencer.

Valentina Ferragni: il messaggio di accettazione del proprio corpo

Di lì a breve Valentina ha pubblicato una serie di storie in cui ha spiegato che per ora un figlio non è tra i progetti della coppia. La ragazza racconta come ogni giorno le venga domandato se sia in dolce attesa.

Inoltre l’influencer si è aperta con i suoi follower raccontando di un suo problema di salute. Il gonfiore addominale può essere determinato da molteplici fattori tra cui disfunzionalità dell’insulina e del metabolismo come nel caso della sorella di Chiara. A questo potrebbero unirsi fattori come stress o semplicemente un pasto più generoso. Per questo Valentina ha concluso invitando i fan ad accettare maggiormente il proprio corpo.

“Sono una ragazza e nessuna di noi è perfetta. Tutte abbiamo le smagliature, la pancia gonfia, nemmeno la modella che vedete in passerella è perfetta e nemmeno lei si sente perfetta”, il commento di Valentina.