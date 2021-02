“I soliti Ignoti”, Amadeus annuncia: “Fermiamo la trasmissione”

Annuncio poco prima della chiusura del programma da parte del conduttore di Rai Uno. Come faranno gli amanti del game-show?

‘I soliti ignoti’ è il programma che gli italiani preferiscono per tener loro compagnia durante l’ora di cena e che anticipa la prima serata di Rai Uno.

Ormai sono moltissime le famiglie affezionate che si riuniscono e si divertono a giocare insieme ai concorrenti in gara per investigare sul mestiere delle identità nascoste e soprattutto per indovinare chi è il parente misterioso e a chi appartiene.

Ultimamente ad avvicendarsi nel game-show sono i personaggi famosi che partecipano come concorrenti per una buona causa: vincere il montepremi da donare in beneficenza per la ricerca contro il Covid-19.

