Storie Italiane, in diretta con Enrica Bonaccorti: “Scusatemi se…”

E’ in onda una nuova puntata di Storie Italiane, tra gli ospiti Enrica Bonaccorti che si è scusata con il pubblico per una questione delicata

Nella puntata di Storie Italiane, in onda su Rai1 ogni mattina, oggi tra gli ospiti c’è stata Enrica Bonaccorti che si è presentata in studio con un accessorio insolito. Eleonora Daniele, la conduttrice del programma, non avrebbe fatto nessuna domanda alla sua collega, anche se l’invitata ha voluto immediatamente spiegare il perché di quella protezione. “Scusatemi per questa sorta di mascherina che porto sugli occhi” ha affermato. Cosa le è successo?

Storie Italiane: cosa è accaduto a Enrica Bonaccorti?

Enrica Bonaccorti si è presentata in studio dalla sua collega Eleonora Daniele con un paio di occhiali da sole poiché è stata appena operata ad un occhio. “Fra un po’ di tempo dovrò farmi operare anche l’altro – ha spiegato – mi scuso quindi se porto gli occhiali”. L’attrice ha poi rassicurato il pubblico a casa che tra poco potrà di nuovo vedere bene, anzi meglio di prima, chiedendo ancora una volta scusa per gli occhiali con le lenti scure indossati in diretta. Dopo questo chiarimento la trasmissione è continuata con gli ultimi aggiornamenti sul caso dei coniugi di Bolzano. Sabato è stato ritrovato il corpo della donna.

Storie Italiane è uno dei programmi più amati dal pubblico per la sua serietà e unicità. Eleonora Daniele è per tutti un’ottima conduttrice che riesce ad entrare nelle case degli italiani con i suoi racconti di attualità e cronaca come nessun altro.