TikTok, profili bloccati ai minori di 13 anni, cosa cambia da domani

TikTok decide di bloccare l’account ai minori di 13 anni. A partire da domani, le normative per accedervi subiranno un totale rivoluzionamento. Ecco che cosa cambierà

Dopo i terribili fatti connessi alla Black Out Challenge, TikTok ha deciso di prendere dei seri provvedimenti per quel che concerne l’età dei suoi iscritti. A partire da domani, martedì 9 febbraio, tutti i profili italiani verranno bloccati, in attesa della conferma dell’età. Per aver accesso al social network, si richiederà il compimento dei 13 anni. Non sono ancora chiare le modalità con cui TikTok provvederà al controllo degli utenti. Probabilmente, il tutto avverrà attraverso dei sistemi di intelligenza artificiale. La piattaforma ha inoltre fornito delle delucidazioni in merito alle nuove norme che caratterizzeranno il social network: un’Informativa sulla Privacy più snella ed efficace, che possa chiarire tutte le questioni concernenti il pubblico minorenne.

LEGGI ANCHE —> Incontri su TikTok, 11enne abusata da ragazzo al centro commerciale

TikTok, blocco ai minori di 13 anni: cosa cambierà da domani

LEGGI ANCHE —> Whatsapp: crisi senza precedenti, cosa sta succedendo all’applicazione

Nella giornata di domani, TikTok bloccherà temporaneamente i profili di tutti gli utenti italiani. Dopo le drammatiche challenge che si sono diffuse tra i più giovani, la piattaforma ha deciso di richiedere la conferma dell’età a tutti gli iscritti: le persone al di sotto dei 13 anni non potranno più utilizzare il social network.

“TikTok adotterà misure per bloccare l’accesso agli utenti minori di 13 anni e valuterà l’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale per la verifica dell’età“: questo è quanto comunicato dalla pagina ufficiale. In aggiunta, la piattaforma ha anche chiarito di aver snellito l’Informativa sulla Privacy indirizzata ai minori di 18 anni. In questo modo, tutti gli utenti che adoperano TikTok saranno in grado di consultare con maggiore facilità le norme vigenti.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Non sono ancora chiare le modalità con cui la piattaforma effettuerà la verifica dell’età. Senza dubbio, questo ulteriore filtro garantirà una maggiore sicurezza a tutti quegli utenti che, privi dei mezzi e delle conoscenze adeguate, si approcciano al mondo del web.