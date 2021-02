Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi, Aurora Ramazzotti rompe il silenzio dopo la loro lite. L’influencer ha raccontato nella casa di aver litigato a luglio con la sua migliore amica

Tommaso Zorzi è uno dei concorrenti più amati di questa edizione del Grande Fratello Vip. L’Italia lo vuole vincitore ma la sfida sta diventando sempre più ardua a causa delle coppie che si sono formate nella casa, che portano i vari fandom a creare account fake e ad utilizzare “bot” per salvare i loro protetti. Intanto nella casa Tommaso ha fatto un bellissimo percorso sia a livello artistico che personale, e spesso ha raccontato di lei, la sua migliore amica: Aurora Ramazzotti.

Aurora Ramazzotti e il like per il suo amico Tommaso Zorzi

I due sono amici da più di dieci anni ma hanno litigato la scorsa estate e da allora non si sono più parlati. Nella casa Tommaso ha spesso sottolineato di sentire la sua mancanza e di volersi scusare con lei, ma in ogni caso lei non ha mai parlato sui social, senza mai esprimere e senza mai esporsi. In tutti questi mesi ha deciso di attendere l’uscita di Tommaso per parlare con lui, ma un like che ha messo poco fa ad un video di Tommaso su Instagram ha fatto ben sperare chi temeva che Aurora non avesse intenzione di fare pace con lui.

Mancano poco più di venti giorni alla fine di questa edizione e Tommaso poi avrà sicuramente modo di parlare con lei quando sarà fuori dal reality.