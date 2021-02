Travolta in monopattino mentre torna a casa: muore giovane madre

Questa mattina a Genova, una madre 34enne è morta dopo essere stata travolta da un tir mentre si trovava alla guida di un monopattino elettrico.

Una giovane madre di 34 anni è morta in un altro incidente stradale che ha visto coinvolti i monopattini elettrici. È accaduto questa mattina a Genova all’incrocio tra corso Sardegna e via Monticelli. Stando alle prime informazioni, la vittima si trovava alla guida del mezzo a due ruote che sarebbe stato travolto da un autocarro. Un impatto che non ha lasciato scampo alla 34enne, deceduta sul colpo. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e gli agenti della polizia locale del capoluogo ligure.

Leggi anche —> Auto contro il rimorchio di un camion: tragedia sulla statale

Genova, travolta da un autocarro mentre torna a casa in monopattino: muore giovane madre 34enne

Leggi anche —> Grave incidente sul lavoro: muore imprenditore padre di due figli

Drammatico incidente stradale questa mattina, lunedì 8 febbraio, a Genova. Una giovane madre di 34 anni ha perso la vita. Stando alle prime ricostruzioni, come riporta la redazione de Il Secolo XIX, la vittima stava rientrando a casa, dopo aver accompagnato i figli a scuola, a bordo di un monopattino elettrico. Per cause ancora da accertare, un autocarro avrebbe travolto il mezzo a due ruote all’incrocio tra corso Sardegna e via Monticelli.

Sul luogo dell’incidente sono arrivati in pochi minuti gli operatori sanitari del 118, ma per la 34enne che indossava il casco non c’è stato nulla da fare. Il personale medico ha potuto solo constatarne il decesso che sarebbe sopraggiunto sul colpo dopo l’impatto.

Intervenuti anche gli agenti della polizia locale del capoluogo ligure che hanno effettuato gli accertamenti per ricostruire la dinamica del tragico incidente ed accertare eventuali responsabilità. In tal senso, gli agenti hanno raccolto anche la testimonianza di un uomo che avrebbe assistito al sinistro.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Il conducente dell’autocarro, un uomo di 46 anni, come riporta Il Secolo XIX, è stato sottoposto ai test per verificare se fosse alla guida sotto effetto di sostanze stupefacenti o alcool. I test hanno dato entrambi esito negativo.