Un Posto al Sole anticipazioni 8 febbraio: Nunzio perde la fiducia di Franco? Suo padre lo ha seguito per cercare di capire le ragioni del suo ritorno a Napoli

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Vladimir Randazzo (@vladimir_randazzo)

Nunzio è tornato inaspettatamente a Napoli e ha lasciato sbigottiti sia Franco che Angela. I due genitori sono felici di averlo rivisto ma temono che stia succedendo qualcosa a causa di alcuni suoi comportamenti strani. Nunzio dovrebbe essere spensierato e invece sembra preso da altri pensieri, motivo per cui Franco ha deciso di seguirlo e cercare di capirci chiaro. Deve stare attento, però, perché Nunzio potrebbe perdere la fiducia in lui.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Patrizio Rispo ripercorre la carriera: ”Io, Raffaele e il sogno nel cassetto”

Un Posto al Sole anticipazioni della puntata di stasera: Franco e i suoi dubbi su Nunzio

Lara sta diventando sempre più sospettosa con Serena: stanno cominciando a stringere un’amicizia che potrebbe davvero diventare molto pericolosa. A farne le spese, però, non sarà solo Ferri ma anche Luciana: la segretaria vuole riprendersi la sua rivincita dopo essere stata licenziata dai Cantieri per quanto accaduto. Ci saranno dunque nuovi intrighi e tradimenti in azienda. Cosa succederà?

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> 10 domande a Marina Tagliaferri: Giulia Poggi di Un Posto al Sole si racconta

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Un Posto Al Sole Rai (@unpostoalsolerai3)

Pare che ci siano tante novità in arrivo anche per Diego, che si ritroverà nuovamente ad affrontare suo padre Raffaele che è sempre stato un genitore molto invadente nella sua vita, come ogni padre che si rispetti. Intanto Nunzio potrebbe stringere un’amicizia con Samuel, il nuovo arrivato a Palazzo Palladini.