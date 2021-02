Uomini e Donne, bomba sulla famosa dama: filmini a luci rosse con un cavaliere

Uomini e Donne, la dama Aurora Tropea è assente dalla puntata. Dopo le accuse dell’ex Giancarlo, che ha tirato in ballo dei filmini a luci rosse che la ritrarrebbero, la donna ha sporto querela

Tra Aurora Tropea e l’ex fidanzato Giancarlo, come anticipano le registrazioni di “Uomini e Donne”, è letteralmente successo il finimondo. Nel corso delle precedenti puntate, il cavaliere ha rivolto delle pesanti accuse alla ex, tacciandola di mancata sincerità nei confronti della redazione: Aurora, stando alle sue parole, non avrebbe il coraggio di ammettere che, tra i due, è successo qualcosa di più.

Giancarlo ha addirittura tirato in ballo dei filmati a luci rosse, inviati dalla Tropea nel tentativo di conquistarlo. La dama, dopo essersi difesa a gran voce, ha minacciato il cavaliere di sporgere denuncia, e così è stato. Nelle puntate attualmente in onda, la donna non è presente nello studio di “Uomini e Donne”.

Uomini e Donne, Aurora assente dalla puntata: i motivi

Dopo le parole pesanti volate tra Giancarlo e Aurora, la dama ha deciso di passare direttamente ai fatti. Assente dalla precedente registrazione, la Tropea ha abbandonato il programma a causa delle insinuazioni del suo ex: stando al resoconto dell’uomo, quest’ultima gli avrebbe inviato dei filmati intimi a dir poco compromettenti.

La dama, ferita dalle accuse, ha deciso di sporgere querela contro Giancarlo, che si è detto estremamente dispiaciuto dell’accaduto. Il cavaliere, nel corso della puntata, ha colto l’occasione per scusarsi pubblicamente con Aurora e con la madre di lei.

Giancarlo, decisamente provato da quanto accaduto, sembra addirittura aver riconsiderato i propri sentimenti per la dama. Il cavaliere, non riuscendo a spiegare la forza del legame tra lui e Aurora, ha fatto un passo indietro anche rispetto ad Alessandra, la donna che sta frequentando.